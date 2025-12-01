Gran Galà del Calcio 2025: Conte miglior allenatore. Il tecnico: "Sarà un campionato molto combattuto"

SKY SPORT - A Milano è andato in scena il Gran Gala del Calcio 2025: Antonio Conte è stato eletto miglior allenatore della scorsa stagione. "Abbiamo fatto veramente qualcosa di bello e inaspettato, anche per noi stessi - ha detto l'allenatore ai microfoni dell'emittente televisiva -. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo, cercando trovare delle convinzioni e fiducia. I ragazzi sono stati straordinari per abnegazione, per spirito e volontà. Hanno fatto qualcosa di bello e speciale".

"Sicuramente quest’anno sarà un campionato moto combattuto, perché comunque ci sono tante squadre forti, ci sono tanti impegni per tutti quanti - ha aggiunto -. È difficile dopo 13 giornate stilare una classifica, infatti siamo tutti lì nel giro di pochissimi punti. Il nostro obiettivo è cercare di difendere lo Scudetto nel miglior modo possibile, sapendo che sarà molto difficile perché ci sono squadre attrezzate e forti, che anche loro vogliono scrivere la storia".