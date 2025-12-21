Goggia: "Gasperini? Una persona che ha dato tantissimo a Bergamo"

Sofia Goggia vince il Super Gigante di Val d'Isere e conquista il suo primo successo stagionale. Una dei simboli sportivi della città di Bergamo ha poi parlato anche di Gian Piero Gasperini, persona che lei stessa ha dichiarato di stimare. Ecco le sue parole.

"Ho scambiato dei messaggi con Gasperini, oggi è l'allenatore della Roma, ma rimane una persona che ha dato tantissimo alla città di Bergamo. Gli ho detto 'il dolore di oggi è la benzina del domani'. Ieri con quell'errore ho buttato un'occasione enorme. Ma sono ripartita da quel dolore. La mia carriera è sempre stata costellata da occasioni di riscatto".