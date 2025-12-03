Giornata internazionale delle persone con disabilità: l'Under 18 si allena con l'AS Roma for Special (COMUNICATO e FOTO)

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che ricorre il 3 dicembre, la Roma Under 18 si è resa protagonista di una splendida iniziativa e ha accolto al 'Campo Agostino Di Bartolomei' l'AS Roma for Special. Le due squadre hanno svolto un allenamento congiunto e successivamente si sono sfidate in un'amichevole. Ecco la nota ufficiale del club: "Allenamento congiunto e partita amichevole a Trigoria per celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre.

Il 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita dall’ONU nel 1992 con l’intento di promuovere la piena inclusione, la tutela dei diritti e la valorizzazione della dignità delle persone con disabilità in ogni ambito della società.

Per questo motivo, sul campo intitolato alla memoria di Agostino Di Bartolomei all’interno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini è andato in scena un incontro ricco di significato, ispirato alla policy “Calcio per tutte le abilità” della Strategia di Sostenibilità del Club.

I giovani calciatori della formazione Under 18 giallorossa, guidati da Mattia Scala, hanno accolto gli atleti dell’AS Roma for Special per svolgere una seduta congiunta di allenamento e sfidarsi in un match amichevole.

Per i ragazzi e le ragazze con disabilità intellettivo-relazionale è stata un’occasione per tornare di nuovo a casa e dimostrare a tutti come il calcio sia un linguaggio universale che unisce, ispira e abbatte le barriere, promuovendo integrazione, crescita e partecipazione per tutte e tutti.

L’AS Roma for Special

Gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus CassiAvass per conto dell’AS Roma, la squadra “For Special” è composta da ventuno atleti e atlete, di età compresa tra i 17 e i 40 anni, con disabilità intellettivo-relazionale, unite e uniti dalla stessa passione: il calcio e i colori giallorossi.

Il team partecipa ai tornei organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, offrendo a chi ne fa parte l’opportunità di vivere tutte le emozioni di una stagione sportiva, indossando con orgoglio la maglia dell’AS Roma e sentendosi parte di una grande famiglia giallorossa.

Un progetto che l’AS Roma porta avanti con orgoglio per offrire a persone con disabilità la possibilità di coltivare una passione autentica e difendere sul campo i colori del Club".

(asroma.com)