Giannini e il ritorno di De Rossi all'Olimpico: "Ci sarà una grande accoglienza, se la merita"

ADNKRONOS - Giuseppe Giannini, bandiera e storico capitano della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'agenzia di stampa e si è soffermato sulla partita odierna contro il Genoa e sul ritorno di Daniele De Rossi allo Stadio Olimpico. Ecco le sue parole.

Come verrà accolto dai romanisti?

“Come merita: alla grande. Non ci sono dubbi, non c’è nessuna perplessità su quello che ci sarà stasera allo stadio: come è giusto che sia, una grande accoglienza, un grande affetto e una grande partecipazione da parte della gente, perché stiamo parlando di un altro grande personaggio della Roma. Ha fatto grandi cose e continuerà a farle”.

L’Olimpico organizzerà qualche accoglienza scenografica?

“Secondo me sì. Comunque ci sarà un’accoglienza piena d’affetto per Daniele”.