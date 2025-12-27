Genoa, Vitinha: "Sento la fiducia di De Rossi. Dietro il grande allenatore vedo la persona vera. Con la Roma difficile ma non impossibile"

IL SECOLO XIX - Vitor Vitinha, esterno del Genoa rilanciato da Daniele De Rossi, oggi tecnico del Grifone e bandiera giallorossa, ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Ecco le sue parole:

E il suo momento top in rossoblù?

«Sì, sto bene, prima avevo sempre avuto qualche infortunio. E poi sento la fiducia di De Rossi: ha portato energia positiva. Ora ho grande stabilità nella mia vita personale e nel calcio. Per quello sento di poter fare di più. Ho tutto ciò che mi serve per crescere».



De Rossi ha detto che dopo il rosso di Leali con l'Atalanta ha lasciato due punte perché lei sa sacrificarsi in più ruoli.

«Fa piacere sentirlo parlare bene di noi. Ma quello che mettiamo in campo è solo l'immagine di quanto ci trasmette».



Il mister parla sempre in modo schietto. C'è qualcosa che le ha detto da quando è qui, che l'ha colpita di più?

«Mi piace perché dietro il grande allenatore vedo una grande persona, vera. De Rossi dice tutto quel che pensa, ti viene vicino e non ha un discorso costruito prima, arriva e dice quello che sente in quel momento. E per me, come giocatore e come persona, questo vale tantissimo. So che lui dice la verità e allora lo ascolto, rifletto, cerco di crescere con i suoi consigli che mi aiutano a essere migliore in campo e fuori».



Lunedì sfidate la Roma all'Olimpico, De Rossi è una leggenda giallorossa. Come sta vivendo questa settimana?

«Sarà una partita speciale, ma sappiamo quanto sia professionale. Lui rappresenta il Genoa ora e darà tutto per fare punti, senza dimenticare quanto amore c'è tra lui e i tifosi della Roma. Il mister vuole vincere e questo è un modo di rispettare la Roma e

il nostro sport. Chi ama il calcio gioca sempre per vincere. Lui vuole salvare il Genoa. Saprà gestire la grande emozione, lo abbiamo già capito in questi giorni. Poi a fine gara ci sarà un'atmosfera unica per lui».



Venite da due buone prove ma senza punti. A Roma farà la sua 50ª in A: cosa si aspetta?

«Una partita difficile ma non impossibile. Dovremo partire da quanto fatto di buono nelle ultime due gare e metterci qualcosa in più. La Roma è una grande squadra, dovremo andare lì convinti, con la mentalità giusta».



Il Genoa non batte la Roma in trasferta dal 1990, con gol di Aguilera.

«Sono tanti anni. Ma poi arriva sempre la volta in cui si cambia la storia. Ci proveremo».



Magari con un suo gol. Una vittoria pesante con una sua rete sarebbe un ulteriore salto di qualità nella sua avventura al Genoa? E poi c'è da raggiungere Ostigard, capocannoniere rossoblù con tre gol...

«Leo ha iniziato molto bene ma ora tocca a me e alle altre punte (ride). Lo voglio superare. Però sono sincero, se a Roma vinciamo e non segno, facciamo festa

allo stesso modo».