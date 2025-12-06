Genoa, De Rossi: "Zaniolo ha fatto la scelta giusta. In allenamento dovevamo picchiarlo perché era troppo forte..."

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita in casa dell'Udinese. Tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul suo rapporto con Nicolò Zaniolo, suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma. Ecco le sue dichiarazioni: "Penso che abbia fatto la scelta giusta, è andato in una sorta di isola felice, un posto dove si lavora con gente seria e non c’è spazio per nient’altro che il calcio, mi fa piacere vederlo ai suoi livelli. Fisicamente è un animale. Io l’ho conosciuto da ragazzino, ha potenzialità pazzesche ed è un bravissimo ragazzo. Ogni tanto dovevamo picchiarlo in allenamento perché era troppo forte. Io ho un bellissimo ricordo di Nicolò. A volte si perde un po’ il passo, forse è successo a lui che prometteva una carriera diversa. Stesse ‘bono lunedì, mi auguro che faccia quello che tutti avevamo pronosticato quando è arrivato a Roma, perché è un bravo ragazzo e un giocatore fortissimo".