Genoa, De Rossi e la battuta con Zaniolo: "Non posso dire cosa gli ho detto, era uno dei tanti insulti affettuosi"

Oggi alle 18:00, il Genoa di Daniele De Rossi ha vinto in trasferta contro l'Udinese, squadra in cui ha ritrovato un suo vecchio compagno di squadra: Nicolò Zaniolo. I due hanno giocato insieme alla Roma e durante un calcio di punizione le telecamere hanno ripreso il tecnico del Grifone dire qualcosa al classe 1999. Durante la conferenza stampa post partita, poi, De Rossi ha risposto alle domande dei cronisti sull'episodio. Ecco le sue parole.

Il momento del Genoa

"Cerchiamo di sfruttare tutta l'ampiezza del campo e quando vai a stringere in area è importante chiudere, ma non lo invento io, scopiazzo da Gasperini e tutti quelli che hanno fatto bene. Norton Cuffy è un argazzo curioso, chiede domanda, è una bella sorpresa. Questa esplosività deve imparare a usarla nella maniera giusta. Presto raggiungerà una forza bestiale. L'errore sul gol dell'Udinese? Analizzeremo i dettagli".

Su Zaniolo

"Non lo posso mai dire cosa gli ho detto, o dovrei mentire. Ma era uno dei tanti insulti affettuosi che gli riservo da sempre. Quando giocavo i giovanotti come lui li prendevo sotto la mia ala. Il seguito della sua carriera è stato turbolento ma ho il ricordo di un ragazzo fantastico con un potenziale clamoroso che ha mostrato e continuerà a farlo. A Madrid prima dell'esordio in Champions mi sono preoccupato a tranquillizzarlo, ma era già un campione dentro con quel pizzico di sfrontatezza".