Gasp-De Rossi, il filo tra Roma e Genoa. Il tecnico giallorosso ha offerto casa sua a DDR

Roma e Genova, sponda Genoa, il filo che unisce Gian Piero Gasperini e Daniele De Rossi. I due si ritroveranno allo Stadio Olimpico il 29 dicembre nella sfida tra giallorossi e rossoblù, gara che segnerà il ritorno dell'ex tecnico da avversario a Roma. Nel frattempo spunta un retroscena: qualche giorno fa Gasperini ha chiamato De Rossi augurandogli le migliori fortune sulla panchina del Grifone e mettendogli a disposizione casa sua. Ma l'ex 16 giallorosso ha preferito abitare in centro e non ad Arenzano, dove Gasperini ha casa.