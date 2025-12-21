Fulop (suocera Dybala): "Oriana rompe le p***e per andare via da Roma. Quando accadrà? Probabilmente in estate"

OTRO DIA PERDIDO - Catherine Fulop, madre di Oriana Sabatini e suocera di Paulo Dybala, ha rilasciato un'intervista al programma argentino e tra i vari temi trattati ha svelato un clamoroso retroscena sul futuro della Joya. Ecco le sue dichiarazioni: "È Oriana quella che sta rompendo le p***e, vuole andarsene da Roma. Perché Paredes e la moglie se ne sono andate. Camila faceva sempre i pigiama party con lei e passavano tutto il giorno insieme. E ora le mancano queste cose, Oriana si sente molto sola a Roma. Quando accadrà? Non a gennaio perché a marzo Oriana partorirà nella Capitale. Probabilmente in estate".