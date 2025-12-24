Friedkin sorride, il bilancio del 2025 della Roma chiude con un rosso di 54 milioni: è la perdita più bassa dal 2018/19

Grande notizia in casa Roma. Come rivelato dal portale, diminuisce la perdita della società giallorossa: il club ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2025 con un rosso a livello consolidato, pari a 53.9 milioni di euro, in miglioramento di circa 27.5 milioni di euro rispetto agli 81.4 milioni dell'anno precedente e si tratta della perdita più bassa dal 2018/19. I Friedkin prevedono un rosso anche in vista del prossimo anno, ma è atteso comunque un miglioramento. In totale, sotto la guida di Dan, la Roma ha accumulato perdite per 642.7 milioni.

(calcioefinanza.it)