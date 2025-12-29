FOTO - L'abbraccio dello stadio a De Rossi: "Del romanismo rimarrai sempre il vanto, bentornato"

Un ritorno carico di emozione, immortalato da decine di scatti. L'ingresso in campo di Daniele De Rossi per il suo primo Roma-Genoa da allenatore avversario è stato un momento intenso, che ha catturato l'attenzione di tutti i presenti.

Nel momento in cui dagli altoparlanti dello Stadio Olimpico sono partite le note di "Roma Roma Roma", l'inno che ha accompagnato tutta la sua carriera, De Rossi è stato letteralmente circondato da un gruppo di fotografi.

Obiettivi puntati sul suo volto, sulla sua reazione, per catturare ogni sfumatura di un momento attesissimo, che racconta il legame indissolubile tra l'ex Capitano e la sua squadra, oggi da avversario.

Ma il vero abbraccio è arrivato dagli spalti. Subito dopo, infatti, lo stadio ha voluto omaggiare il suo ex Capitano con una serie di striscioni carichi d'affetto. Dalla Curva Sud è arrivato il messaggio più diretto: "Questa sarà sempre casa tua, bentornato DDR". Mentre dalla Tevere Parterre si è levato un altro striscione che ne celebra l'essenza: "Del romanismo rimarrai sempre il vanto. Bentornato a casa Daniè". Ma i messaggi non si sono fermati qui, con altri settori che hanno voluto ribadire il concetto: "Sempre e per sempre la nostra bandiera" e "Avversari sì, nemici mai. DDR figlio di Roma".



