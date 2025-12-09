Florenzi: "Vorrei rigiocare Roma-Liverpool, ma questa volta con il VAR" (VIDEO)

Alessandro Florenzi, in un'intervista rilasciata ai canali social della World Soccer Agency, è tornato sulla semifinale di Champions League contro il Liverpool del 2018. Le sue parole: "La partita che vorrei rigiocare? Roma-Liverpool ma con il VAR. Sarebbe potuto cambiare qualcosa perché c'era un fallo di mano con rosso e con quel rigore saremmo andati sul 3-2. Mancavano due gol e avevamo 30000 tifosi assatanati dietro. Quella Roma era forte ma non vinceva perché c'era la Juve che faceva 104 punti".



