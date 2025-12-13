Dybala, tre panchine di fila. Col Como rischia la quarta

Tre panchine di fila che ora rischiano di diventare quattro. Paulo Dybala è destinato a partire tra le riserve anche lunedì sera contro il Como di Nico Paz. Lo stato di forma dell'argentino, infatti, non è ancora ottimale come si è visto negli spezzoni di gara con Napoli, Cagliari e Celtic. E per Gasperini ora è difficile tenere in panchina Lorenzo Pellegrini ed Evan Ferguson. L'altra maglia del tridente spetta a Matias Soulè, tra i migliori in campo anche in Scozia. Non una bocciatura per la Joya, considerata dal tecnico come la risorsa tecnica più importante della rosa. Ma con

Gasp serve anche altro e al momento Dybala non può garantirlo. [...] La buona notizia, intanto, arriva dall'infermeria: dopo il ritorno di Angelino ora è il turno di Dovbyk, che rientrerà tra i convocati lunedì sera. [...]



(Gasport)