Dovbyk punta la Juventus. Ma a gennaio può partire

IL TEMPO (L. PES) - Tutto in un mese. Dovbyk punta al ritorno in campo contro la Juve anche se il futuro potrebbe essere lontano dalla Capitale. L'ucraino ieri ha svolto ancora lavoro personalizzato e nei prossimi giorni proverà di nuovo ad aumentare i carichi per provare a tornare tra i convocati nel big match dell'Allianz in programma sabato. Intanto, dopo i tentativi estivi non andati a buon fine tra l'interesse del Villarreal e l'ipotesi di scambio col Milan, il centravanti a gennaio potrebbe tornare sul mercato. I miglioramenti di Ferguson e la possibilità di incassare (anche se pesa ancora molto a bilancio) potrebbero convincere Massara a trovare una soluzione per lui. Il ds, intanto, accelera le mosse in vista del mercato, soprattutto nel reparto offensivo. Resta fiducia sull'operazione Zirkzee anche se a Trigoria si attende una decisione del Manchester United sulla formula del trasferimento con un prestito con diritto di riscatto sul piatto. Ma non c'è solo l'olandese. Tra i nomi nella lista del ds c'è anche il giovane Ekhator del Genoa (seguito già dall'estate) e nella scuderia di Giuffrida, procuratore che portò Dovbyk nella Capitale nel 2024. Tra i profili dell'agente che a gennaio potrebbero muoversi anche quello di Gudmundsson che a Firenze sembra volerci stare poco. Sullo sfondo anche l'ipotesi di scambio con l'Everton che prenderebbe Dovbyk e cederebbe Beto ai giallorossi. Sempre vivo anche l'interesse per Raspadori ma l'Atletico dovrebbe aprire al prestito.