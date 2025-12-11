Dovbyk e l'incontro in Vaticano con i ragazzi ucraini: il centravanti regala delle magliette della Roma (FOTO)

Splendido gesto di Artem Dovbyk, il quale continua a impegnarsi attivamente al fianco della sua Ucraina. Il centravanti della Roma ha incontrato in Vaticano quattro ragazzi ucraini salvati dall'associazione "Bring Kids Back UA", che si occupa di riportare in patria i bambini deportati illegalmente dalla Russia. Oltre a scattare diverse foto, l'attaccante ha regalato loro alcune delle sue magliette giallorosse: "Ti siamo grati per il tuo coinvolgimento e sostegno alla nostra iniziativa - il ringraziamento dell'associazione a Dovbyk -. È stata un'esperienza davvero meravigliosa e stimolante per i bambini".