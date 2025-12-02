"Doumbia è più vecchio dell'età che dice di avere": è mistero per l'ex Roma con la macchina della verità

[...] E oggi, che fine ha fatto l'ivoriano? Proprio in Russia, l'ex centravanti si è sottoposto al test del poligrafo, la cosiddetta macchina della verità, che ha riacceso sui social i dubbi sulla leggenda relativa all'età "misteriosa" del classe '87, che oggi dovrebbe avere quasi 38 anni. Doumbia torna al centro dell'attenzione grazie a un poligrafo, dopo aver chiuso la sua carriera con la maglia dei maltesi dell'Hamrun Spartans nel 2021. [...] E oggi, la macchina della verità rimette parzialmente in discussione i suoi dati anagrafici ufficiali, riconoscendo i valori di un uomo di età compresa tra i 40 e i 45 anni. Il poligrafo, infatti, valuta e misura parametri fisiologici come battito cardiaco, pressione, respirazione e sudorazione, per rilevare eventuali "bugie". Allo stesso tempo, però, va precisato anche lo strumento utilizzato non ha valore legale ed ha un'affidabilità stimata tra l'87% e il 93%, oltre ad essere soggetto a falsi positivi e negativi. [...]

(corrieredellosport.it)