Cristante: "L'obiettivo è la Champions. Gasperini lo stesso di Bergamo, ha portato la sua carica anche a Roma"

Mentre il 2025 si chiude, Bryan Cristante traccia un bilancio dell'anno giallorosso e fissa gli obiettivi per il futuro, con lo sguardo rivolto alla prima, sentitissima sfida del 2026: quella in casa dell'Atalanta. Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista ha parlato del suo passato a Bergamo e del ritrovato maestro Gasperini, senza nascondere le ambizioni della Roma.

"Solo ricordi belli", ha detto ripensando all'esperienza all'Atalanta. "Lì c'è stato il boom. Mister Gasperini ebbe l’intuizione di farmi giocare da incursore. Dà il massimo per far rendere tutti". Un rapporto che prosegue oggi a Roma: "Ho trovato lo stesso mister, sempre carico, con grande conoscenza del gioco. Ha portato la stessa carica anche qui".

Analizzando l'anno che si chiude, Cristante ha sottolineato i progressi della squadra: "Siamo sulla buona strada. Conta poco perché sono due campionati diversi, però ci dà fiducia. Dobbiamo continuare così". Il mirino è puntato in alto: "Il nostro obiettivo è tornare in Champions. Sono troppi anni che manchiamo". Sulla possibilità di lottare per il titolo, resta cauto ma non si nasconde: "Lo Scudetto è difficile, ma finché siamo lì lottiamo ogni partita". Non è mancato un commento sul ritorno di De Rossi all'Olimpico: "Ci ha fatto piacere vederlo andare sotto la curva. Rappresenta tanto per la Roma. È stato un bello spot per il calcio".