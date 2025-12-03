Coppa Italia, l'Inter dilaga e passa il turno: battuto il Venezia 5-1. Ai quarti una tra Roma e Torino

L'Inter ne fa 5 al Venezia e passa il turno di Coppa Italia. A San Siro, non c'è mai stata partita, con i nerazzurri che vanno in gol con Diouf, Pio Esposito, Bonny e due volte Thuram. La rete della bandiera della formazione allenata da Stroppa viene invece siglata da Sagrado. Ora i nerazzurri aspettano di sapere quale sarà l'avversario ai quarti di finale. Appuntamento al 13 gennaio, quando dalla sfida tra Roma e Torino i ragazzi di Chivu sapranno chi dovranno incontrare.