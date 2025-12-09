Cobolli: "Per vincere la Roma avrebbe bisogno di uno come Batistuta. A me piace molto Kean..." (VIDEO)

RAI 2 - Flavio Cobolli, tennista e noto tifoso della Roma, è stato invitato come ospite alla trasmissione "Il processo al 90'" e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulle difficoltà dei giallorossi in fase offensiva: "Mio padre mi ha insegnato che la squadra va tifata sia se vince sia se perde, quindi io la domenica aspetto sempre la partita. Non sono uno del mestiere, ma ho notato un calo fisico importante nelle ultime partite e inoltre la Roma tira poco in porta. Il falso nove? Ci servirebbe un Batistuta per vincere qualcosa. A me piace molto Kean, secondo me è il profilo a cui dovremmo puntare". E infine chiude il suo intervento con il classico "Forza Roma!".

