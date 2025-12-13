Chivu: "De Rossi è sempre stato un leader, ha un'intelligenza fuori dal comune. Abbiamo condiviso 4 anni meravigliosi alla Roma"

Alla vigilia della sfida contro il Genoa, Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha dedicato parole di grande stima e affetto per l'allenatore avversario, Daniele De Rossi, suo compagno di squadra per quattro stagioni alla Roma dal 2003 al 2007.

Interrogato sulla "nuova generazione" di allenatori di cui entrambi fanno parte, Chivu ha sottolineato l'umiltà di imparare da chi ha più esperienza, per poi soffermarsi sul suo ex compagno: "De Rossi è una persona che stimo molto. Abbiamo condiviso quattro anni meravigliosi alla Roma. Ha un’intelligenza emotiva, calcistica e umana fuori dal comune. È sempre stato un leader, anche quando non indossava la fascia. È una persona vera, leale, onesta. Ho un ricordo bellissimo di lui".