Chelsea, l'elogio di Maresca a Gasperini: "Ho cercato di prendere il meglio da lui. In Serie A molti club cercano di replicare la sua Atalanta"

Domani alle 21:00, l'Atalanta sfiderà il Chelsea in Champions League per una delle sfide decisive per la classifica. Le due compagini hanno entrambe 10 punti, solo che i Blues al momento salterebbero il turno playoff, mentre la Dea no. Alla vigilia del match, il tecnico Enzo Maresca ha elogiato il modello Atalanta, dando anche molti meriti a Gian Piero Gasperini, allenatore che ha ammesso di emulare. Ecco le sue parole.

Sull'Atalanta

"Sono innamorato dell'Atalanta. Stando all'estero, è stata un vanto per noi italiani e non è che abbiamo tanti motivi per vantarci. Faccio i complimenti alla società e alla squadra. Ho cercato di prendere il meglio da Gasperini osservandola in tutti questi anni".

Sul match

"Sarà una sfida intensa in casa di una squadra aggressiva che vorrà fare la partita e proveremo a farla anche noi. In serie A molte squadre cercano di fare qualcosa di simile all'Atalanta di Gasperini, difendere a cinque, puntare all'uno contro uno dove ti seguono anche in bagno".