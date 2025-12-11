Cena natalizia a bordo di uno speciale tram giallorosso per le leggende della Roma (FOTO)

Una location originale per una cena di Natale all'insegna dell'amarcord giallorosso. Alcune delle leggende della Roma si sono ritrovate per scambiarsi gli auguri in un modo speciale. a bordo del tram jazz in versione giallorossa. A documentare la serata è stato l'ex difensore Ubaldo Righetti, che ha condiviso alcuni momenti della cena attraverso delle storie sul suo profilo social. Il tram, per l'occasione "vestito" con i colori giallorossi, ha ospitato campioni del passato come Marco Delvecchio, Marco Amelia, Sebastiano Nela, Roberto Pruzzo e Abel Balbo. Come mostrano i video di Righetti, la serata è stata all'insegna della musica, un'occasione per rinsaldare amicizie storiche e celebrare il comune passato con la maglia della Roma in un'atmosfera unica.