Celtic-Roma, show dei tifosi giallorossi: sostegno incessante per 90 minuti, Celtic Park sovrastato (VIDEO)

Un dominio in campo e un trionfo sugli spalti. La vittoria della Roma a Glasgow è stata accompagnata da una prova di forza impressionante dei tifosi giallorossi presenti al Celtic Park, che non hanno mai smesso di sostenere la squadra per tutti i 90 minuti.

Il settore ospiti si è trasformato in una curva, con il coro "Maciniamo chilometri" a risuonare incessantemente, sovrastando in più occasioni il tifo di casa.

Nel finale di partita, mentre lo stadio scozzese iniziava a svuotarsi per il momenteo 4-0 di Bailey, poi annullato, i tifosi della Roma hanno intonato ironicamente il coro "Tutti a casa alè". Una dimostrazione di passione che ha reso la trasferta scozzese un'altra memorabile notte giallorossa.

??? 'Maciniamo Km'



?? C'è un solo uomo al comando al Celtic Park: è il tifoso della Roma#CelticRoma #asroma pic.twitter.com/2FTBBOzJA6 — laroma24.it (@LAROMA24) December 11, 2025





?'Tutti a casa alè' e piano piano inizia a sfollare il Celtic Park#CelticRoma #asroma pic.twitter.com/bZ08rwegrq — laroma24.it (@LAROMA24) December 11, 2025



