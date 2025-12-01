Candela: "Ci sta perdere contro il Napoli. Sulla carta è la più forte insieme all'Inter. Mercato? Si deve intervenire" (VIDEO)

SPORTMEDIASET.IT - Vincent Candela, durante il World Legends Padel Tour, è intervenuto ai microfoni del programma sportivo di Mediaset per parlare del match di ieri tra Roma e Napoli e del futuro della rosa giallorossa. Ecco le sue parole.

Su Roma-Napoli

"Ci può stare una sconfitta contro la squadra che sulla carta è la più forte in A insieme all’Inter. Ma sono li a lottare e va benissimo il lavoro che stanno facendo il mister, la società e i giocatori".

Su eventuali rinforzi a gennaio

"Due o tre giocatori a gennaio farebbero bene, più siamo e meglio è, ma non è drammatico se si perde contro squadre più forti. Purtroppo c’è una mancanza di centravanti, Dovbyk e Ferguson hanno fatto pochi gol, ma stanno facendo già un ottimo lavoro. Sul mercato devono fare qualcosa sicuramente".

Su Cristante

"Dopo 5-6 anni ci può stare una brutta partita. L’ho difeso quando nessuno lo vedeva, ma è fantastico, può giocare ovunque, è sempre a disposizione della squadra. Non è la sua più grande prestazione, ma ci sta. Tutta la vita con lui".

(sportmediaset.mediaset.it)