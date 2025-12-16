Caldara e la tripla seduta di Gasperini: "Corsa prima della colazione, poi palestra e campo nel pomeriggio" (VIDEO)

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Mattia Caldara, ex difensore tra le altre anche dell'Atalanta, è stato ospite al noto programma sportivo, svelando una curiosità interessante sugli allenamenti di Gasperini, ovvero la tripla seduta: "Me lo hanno raccontato. Negli ultimi ritiri fa 3 allenamenti in una giornata. C'è la corsa prima della colazione, dopo colazione palestra e nel pomeriggio allenamento in campo. Questo per due-tre settimane. Questo ti tempra anche a livello mentale, durante le prime settimane all'inizio fai fatica, poi quando ti accorgi che continui a correre per 90 minuti e non hai cali, cominci a capirne l'importanza"



