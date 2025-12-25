Calciomercato Roma: nella corsa al 19enne Ilenikhena anche i giallorossi

La Roma continua a monitorare con attenzione il mercato, alla ricerca di opportunità utili a rinforzare la rosa senza perdere di vista profili giovani e di prospettiva. Tra i nomi seguiti negli ultimi giorni figura quello di George Ilenikhena, attaccante nigeriano classe 2006 di proprietà del Monaco.Secondo quanto riportato da Ekrem Konur di CaughtOffside, il club del Principato sarebbe disposto a valutare una cessione del giocatore, la cui valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Un prezzo che testimonia la crescita del giovane centravanti, già nel mirino di diverse società europee: Eintracht Francoforte, Stoccarda, Bayer Leverkusen e Villarreal avrebbero manifestato interesse per lui.Ilenikhena sta vivendo una stagione positiva con la maglia del Monaco. Finora ha collezionato 15 presenze complessive tra tutte le competizioni: 12 in Ligue 1 (con 2 gol in 278 minuti), una in Coupe de France e 2 in Champions League, per un totale di 34 minuti nella massima competizione europea.



