Calciomercato Roma: i giallorossi hanno fretta per Zirkzee, il Manchester United prende tempo

Aumenta l'impazienza di Gasperini e della Roma per arrivare a Joshua Zirkzee. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, Ruben Amorim, il tecnico del Manchester United, non vuole che la squadra si riduca eccessivamente fra Coppa d'Africa e cessioni. Saranno importanti i tempi della trattativa: la Roma ha fretta e vuole regalare una punta a Gasperini prima possibile, a inizio gennaio, mentre i Red Devils tireranno la situazione per le lunghe, a meno che Zirkzee non forzi per una rottura, cosa che al momento non è successa.





