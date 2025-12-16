Calciomercato Roma, Brands (dg PSV): "Salah-Eddine? Faremo del nostro meglio per tenerlo qui con noi"

Sta convincendo tutti Anas Salah-Eddine, in prestito al PSV con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Dell'ex giallorosso ne ha parlato anche il direttore generale del club olandese, Marcel Brands, che si è sbilanciato sulla sua permanenza: "È un bravo ragazzo. Faremo sicuramente del nostro meglio per tenerlo qui. Volevamo acquistarlo dal Twente durante la pausa invernale, ma poi è diventato troppo costoso a causa dell'interesse della Roma. Poi ci abbiamo riprovato in estate. Abbiamo dovuto aspettare a lungo verso la fine del calciomercato, ma eravamo convinti di lui".

(transferfeed.com)