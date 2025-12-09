Benfica-Napoli, Mourinho: "Le loro assenze? Non fatemi ridere. Non guardo le partite del campionato italiano"

Alla vigilia della sfida di Champions League del suo Benfica contro il Napoli di Antonio Conte, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole dell'ex tecnico giallorosso, tra le altre:

"Le assenze del Napoli? Non fatemi ridere con i giocatori che mancano. Non c'è Lukaku? C'è Hojlund. Non c'è Hojlund? C'è Lucca. Non c'è De Bruyne? C'è McTominay. Io ho delle assenze pesanti ma non voglio piangere. La panchina del Napoli è diversa, se vedete chi gioca dimenticate chi manca. E cambiando il sistema di gioco sono diventati una squadra migliore".

Sul campionato italiano: "Contro lo Sporting abbiamo fatto una buona partita, siamo stati più forti contro un avversario che ha vinto due campionati di fila. Con il Chelsea è stata un'ottima partita, abbiamo perso per un autogol così come in campionato. Abbiamo perso sempre a causa di errori individuali. Nell'organizzazione tattica la squadra è più forte. Meglio il campionato portoghese o quello italiano? Non guardo le partite del campionato italiano, mi concentro sul mio. Generalmente in Italia c'è una cultura tattica altissima, gli allenatori lavorano tutti molto bene sull'aspetto tattico. C'è una cultura importante sulle marcature individuali, una fisicità adattata a questo tipo di gioco".