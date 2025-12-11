Basket, Petrucci: "Una Nba Europe è cosa fatta. Anche nel calcio a Milano e Roma sono interessati"

“Una Nba Europe è cosa fatta. Ci sono anche persone del calcio interessate a Milano e anche a Roma stanno facendo a gara. Tutti ci dicono che vorrebbero copiare il calcio, perché coinvolge tutti: uomini e donne. L’Nba non ci dà i giocatori per la nazionale, ma con questa Nba Europe avremo la soddisfazione di averli perché si sospenderà il campionato”. Lo ha detto il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci durante la conferenza stampa di presentazione del libro di Mimmo Cacciuni Angelone ‘Bomber e Mister Franco - Una partita ancora’, presso la sala Paolo Rossi della Federcalcio, parlando del progetto Nba Europe con Roma e Milano che dovrebbero rappresentare l’Italia. C’è spazio anche per un commento sull’emozione di vedere Achille Polonara in veste di tedoforo alla cerimonia che ha dato il via al viaggio italiano della fiamma di Milano-Cortina: “Una delle emozioni più sentite, ho rivisto la forza di volontà e il piacere della vita e tutto quello che lui ha avuto, una famiglia da titolo sotto tutti i punti di vista”.