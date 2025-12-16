Confusione dietro le quinte per la Roma, Giletti sbotta in diretta: "Va bene che c'è la partita, ma un po' di serenità" (VIDEO)

Curioso episodio durante "Lo stato delle cose", la trasmissione di Rai 3 condotta da Massimo Giletti. Nel corso della puntata, infatti, il conduttore, avvertendo confusione dietro le quinte per via della partita tra Roma e Como, è sbottato in diretta: "Capisco che la Roma sta giocando però pregherei dietro le quinte un poì di serenità. Per un conduttore, già senza monitori, e con il pasticcio che la Roma sta giocando è un po' un problema"



