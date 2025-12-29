Atalanta, Lookman: "Non sono arrabbiato con Gasperini, a Roma può vincere qualcosa"

ON SPORT - Ademola Lookman è tornato a parlare del rapporto con Gasperini negli ultimi tempi della sua esperienza all'Atalanta. Queste le sue parole: "Se sono ancora arrabbiato?No, sto vivendo il momento e cercare di performare al meglio. Penso che siano successe molte cose, ma ora il focus è tornare in forma al massimo. Sto cercando di fare meglio ogni giorno, è la cosa più importante"

Sui metodi di Gasperini...

"Penso che sia un allenatore molto particolare con i suoi calciatori. Voleva un certo tipo di rendimento, voleva vincere. È un vincente. Ma lo sono anche io, in questo senso avevamo lo stesso obiettivo. Tutti vogliono farlo".

Sulla scelta di andare via...

"Ognuno prende le proprie decisioni per le sue ambizioni. Ma ha un nuovo capitolo dove può vincere qualcosa, gli auguro il meglio. Non c'è niente da perdonare, quello che è successo è successo quanto è stato detto è stato detto"