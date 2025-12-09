AS Roma Store: torna in vendita la medaglia ufficiale realizzata dalla Zecca dello Stato

09/12/2025 alle 11:16.
Buone notizie per i tifosi della Roma e gli appassionati di collezionismo. Come annunciato dalla società capitolina tramite un tweet, dalla giornata odierna è di nuovo disponibile negli AS Roma Store e nel negozio online la medaglia ufficiale realizzata dalla Zecca dello Stato con il Crest tradizionale sul dritto e la mappa di Roma sul retro.