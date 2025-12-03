AS Roma: primo workshop per lo staff sanitario e atletico. Presenti Gasperini, Ranieri e Massara (FOTO)

03/12/2025 alle 19:16.
gasperini-workshop-as-roma

Oggi è andato in scena presso il Policlinico Campus Bio-Medico il workshop intitolato “Allenarsi allo sprint e attraverso lo sprint” su iniziativa della Roma per aggiornamento professionale per per tutti i componenti dello staff sanitario e atletico. La nota della Roma:

Iniziativa di aggiornamento professionale e team-building organizzata dal Club per tutti i componenti dello staff sanitario e atletico presso il Policlinico Campus Bio-Medico.

Un’occasione per incontrarsi, confrontarsi e fare il punto sullo stato dell’arte della preparazione atletica e del recupero dei calciatori infortunati. Questo il senso del workshop intitolato “Allenarsi allo sprint e attraverso lo sprint”, che si è svolto il 3 dicembre all'Auditorium del Cu.Bo. presso la sede di Trigoria della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Official Medical Partner dell’AS Roma.

Il Responsabile Medico Bernardino Petrucci e l’Head of Performance Carlo Spignoli hanno riunito lo staff sanitario e i preparatori atletici di tutte le formazioni giallorosse per dare vita ad una preziosa occasione di condivisione e di aggiornamento sui temi della performance, della prevenzione, della gestione dell’infortunio e del ritorno in campo.

A dare il benvenuto agli oltre cento partecipanti del workshop – accolti da Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini – sono stati l’Amministratore Delegato e Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Paolo Sormani e il Responsabile della Traumatologia e Medicina dello Sport e Vicedirettore Scientifico del Policlinico Umile Giuseppe Longo

Presenti in platea anche alcuni dirigenti dell'Area Sportiva del Club come Ricky Massara, Maurizio Lombardo, Betty Bavagnoli Alberto De Rossi oltre all'allenatore della Primavera maschile Federico Guidi.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE