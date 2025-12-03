AS Roma: primo workshop per lo staff sanitario e atletico. Presenti Gasperini, Ranieri e Massara (FOTO)

Oggi è andato in scena presso il Policlinico Campus Bio-Medico il workshop intitolato “Allenarsi allo sprint e attraverso lo sprint” su iniziativa della Roma per aggiornamento professionale per per tutti i componenti dello staff sanitario e atletico. La nota della Roma:

Iniziativa di aggiornamento professionale e team-building organizzata dal Club per tutti i componenti dello staff sanitario e atletico presso il Policlinico Campus Bio-Medico.

Un’occasione per incontrarsi, confrontarsi e fare il punto sullo stato dell’arte della preparazione atletica e del recupero dei calciatori infortunati. Questo il senso del workshop intitolato “Allenarsi allo sprint e attraverso lo sprint”, che si è svolto il 3 dicembre all'Auditorium del Cu.Bo. presso la sede di Trigoria della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Official Medical Partner dell’AS Roma.

Il Responsabile Medico Bernardino Petrucci e l’Head of Performance Carlo Spignoli hanno riunito lo staff sanitario e i preparatori atletici di tutte le formazioni giallorosse per dare vita ad una preziosa occasione di condivisione e di aggiornamento sui temi della performance, della prevenzione, della gestione dell’infortunio e del ritorno in campo.

A dare il benvenuto agli oltre cento partecipanti del workshop – accolti da Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini – sono stati l’Amministratore Delegato e Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Paolo Sormani e il Responsabile della Traumatologia e Medicina dello Sport e Vicedirettore Scientifico del Policlinico Umile Giuseppe Longo.

Presenti in platea anche alcuni dirigenti dell'Area Sportiva del Club come Ricky Massara, Maurizio Lombardo, Betty Bavagnoli e Alberto De Rossi oltre all'allenatore della Primavera maschile Federico Guidi.

