As Roma: il club visita una struttura benefica a Primavalle. Presente Svilar (FOTO)

Prosegono le attività benefiche della Roma in vista del Natale. La grande famiglia giallorossa, rappresentata da Mile Svilar e da alcuni ragazzi del settore giovanile, ha scelto anche quest’anno di festeggiare il Natale con il programma “Stronger Together” in una delle periferie romane, portando momenti di serenità, generi di conforto e supporto sanitario ai cittadini altamente vulnerabili dell’Opera Don Calabria, nel quartiere di Primavalle.

Questa struttura, nata per accogliere gratuitamente ragazzi fragili, si è ampliata nel corso degli anni ed attualmente assiste venti pazienti residenziali con disabilità cognitivo-relazionale gestendo una mensa per homeless che è in grado di servire circa 1.500 pasti giornalieri. È inoltre presente un centro per la distribuzione di abbigliamento per i senza fissa dimora e per i residenti del quartiere in difficoltà. Un punto di riferimento essenziale per il quadrante nord-ovest della Capitale, come ha ricordato il Direttore Amministrativo Paolo La Mastra insieme al Presidente del XIV Municipio Marco Della Porta e alla Portavoce del Forum Lazio del Terzo Settore Francesca Danese. Era presente anche il Direttore Customer Management e Privati della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Michele Urbano.

Oltre all’AS Roma, che ha donato abbigliamento sportivo, all’evento hanno partecipato anche alcuni partner del Club come Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico (che ha offerto visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi, La Molisana (che ha inviato diversi chili di pasta) e Q8 (che ha contribuito con abbigliamento e biancheria). Organizzata anche un’amichevole tra l’AS Roma for Special e la squadra di casa, composta anch’essa da ragazzi con disabilità cognitiva-relazionale.

(asroma.com)