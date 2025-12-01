Addio a Pietrangeli, il cordoglio della Roma: "Il Club esprime la propria vicinanza e si stringe al dolore della famiglia"

Lutto nel mondo dello sport: nella mattinata odierna si è spento all'età di 92 anni il leggendario tennista Nicola Pietrangeli, unico italiano presente nella Hall of Fame del tennis e primo a vincere uno Slam (Roland Garros nel 1959). "L’AS Roma si unisce al cordoglio dello sport italiano per la scomparsa di Nicola Pietrangeli - il messaggio pubblicato dalla società giallorossa su X -. Il Club esprime la propria vicinanza e si stringe al dolore della famiglia".

L’AS Roma si unisce al cordoglio dello sport italiano per la scomparsa di Nicola Pietrangeli.



Il Club esprime la propria vicinanza e si stringe al dolore della famiglia. pic.twitter.com/lw33M9EnFQ — AS Roma (@OfficialASRoma) December 1, 2025



