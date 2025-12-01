Addio a Pietrangeli, il cordoglio della Roma: "Il Club esprime la propria vicinanza e si stringe al dolore della famiglia"

01/12/2025 alle 10:30.
nicola-pietrangeli

Lutto nel mondo dello sport: nella mattinata odierna si è spento all'età di 92 anni il leggendario tennista Nicola Pietrangeli, unico italiano presente nella Hall of Fame del tennis e primo a vincere uno Slam (Roland Garros nel 1959). "L’AS Roma si unisce al cordoglio dello sport italiano per la scomparsa di Nicola Pietrangeli - il messaggio pubblicato dalla società giallorossa su X -. Il Club esprime la propria vicinanza e si stringe al dolore della famiglia".