Ziolkowski si unisce all'asta benefica dei tifosi giallorossi polacchi: la sua maglia per il piccolo Seweryn (VIDEO)

Un bel gesto di solidarietà da parte di Jan Ziolkowski. Il giovane difensore della Roma ha deciso di sostenere attivamente "Wilcze Mikołajki" (il "San Nicola dei Lupi"), un'iniziativa benefica natalizia organizzata dai tifosi giallorossi in Polonia.

In un video messaggio pubblicato da ASRoma.pl, portale dei tifosi polacchi, Ziolkowski ha annunciato di aver messo a disposizione per un'asta benefica una sua maglia ufficiale autografata. L'intero ricavato dell'asta sarà devoluto a favore di Seweryn, un bambino che fin dalla nascita lotta contro una grave e rara malattia e che necessita di cure e riabilitazioni costanti.

Il difensore polacco ha salutato tutti i tifosi romanisti nel suo paese, concludendo il suo video con un messaggio che unisce la passione per i colori giallorossi al sostegno per la causa: "Forza Roma, Forza Seweryn".

