Ziolkowski o Celik al posto di Hermoso: Ferguson recupera, Baldanzi è pronto

L'emergenza infortuni non si ferma, anzi, per Gasperini i guai aumentano. L'ultimo ad alzare bandiera bianca è Mario Hermoso che venerdì si è fermato in allenamento per un problema alla coscia e non è partito per Cremona. Nelle prossime ore svolgerà gli esami strumentali per stabilire con esattezza i tempi di recupero. Le sensazioni non sono negative e la speranza è che possa tornare per il big match contro il Napoli. Due le soluzioni per sostituirlo oggi. La prima, la più probabile, è abbassare Celik sulla linea dei difensori al fianco di Mancini e Ndicka. In quel caso Wesley tornerebbe a destra e spazio a Tsimikas sulla sinistra. La seconda, invece, è dare fiducia al giovane Ziolkowski. Dubbio che il tecnico scioglierà poco prima della partita. Nessun dubbio a centrocampo, confermata la coppia Koné-Cristante. [...] Per rendersi conto dell'emergenza in attacco basta guardare l'elenco dei convocati. Nove difensori disponibili e solo 3 attaccanti. Bailey, Dybala e Dovbyk sono rimasti a Roma. Gasperini spera di recuperare i primi due la prossima settimana. Oggi a Cremona sulla trequarti ci saranno Pellegrini e Soulé. Davanti si giocano un posto Baldanzi e Ferguson. L'ex Empoli attualmente è in leggero vantaggio, mentre, l'irlandese è fermo da venti giorni e non è ancora al 100%.

(Il Messaggero)