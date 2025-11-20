WCL, Leuven-Roma: segui in tempo reale. Al via il match (FOTO E VIDEO)

Alle 21:00 la Roma Femminile di mister Rossettini scenderà in campo contro il Leuven in un match di Women's Champions League. Il tecnico giallorosso ha scelto di puntare sul tridente composto da Corelli, Pandini e Viens, con Dragoni in mezzo al campo come annunciato dal tecnico in conferenza stampa. La Roma Femminile è arrivata allo Stadio: è rimasta in albergo Rieke, a causa di uno stato influenzale.





IL TABELLINO

LEUVEN - Seynhaeve; Nagy, Mertens, Hermans, Everaerts; Kuijpers, Bosteels, Biesmans; Pusztai, Conijnenberg, Reynders.

A disp.: Lammertijn, Demol, Janssen, Papatheodorou, van Besauw, de Ceuster, van den Brande, Heremans, Neyrinck, Ruymen, Bosmans, Dekker.

All. Van den Abbeel

ROMA - Baldi; Thogersen, Veje, Oladipo, Valdezate; Kuhl, Greggi, Dragoni; Corelli, Pandini, Viens.

A disp.: Lukasova, Soggiu, Di Guglielmo, Giugliano, Pilgrim, Pante, Bergamaschi, Babajide, Galli, Cherubini.

All. Rossettini

Arbitro: Guteva. Assistenti: Rashkova - Valeva. IV Ufficiale: Georgieva. VAR: Popov.

AVAR: Gidzhenov.

CRONACA

1' - Inizia il match.