Völler: "Roma? Quest'anno tutto è possibile. Contro il Milan è stata nettamente superiore"

Un'investitura importante per la Roma di Gasperini arriva da un'icona del passato giallorosso, Rudi Völler. L'indimenticato "Tedesco Volante", presente alla serata di gala della stampa sportiva tedesca a Francoforte, ha parlato ai microfoni di LaPresse, commentando con grande ottimismo il momento della sua ex squadra e dicendo la sua anche sulla Nazionale italiana in vista del Mondiale.

Come valuta le prestazioni della Roma? È prima in classifica.

"L’ho vista poche volte. Ma devo essere sincero, ho guardato la partita con il Milan. È stata nettamente superiore, ha fatto veramente una grande partita. Peccato che abbiano perso, ma sicuramente farà un grande campionato".

Il problema del gol sembra essere un po' il problema maggiore di questa squadra.

"Il gol arriva prima o poi. Sono messi bene in campo. Secondo me è tutto possibile quest’anno per loro".

Un commento sulla Nazionale italiana in vista del Mondiale?

"Un Mondiale senza gli Azzurri perde qualcosa. Firmerei subito per un'eventuale finale tra di voi e la Germania".