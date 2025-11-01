VIDEO - Un gatto interrompe Gasperini in conferenza. Il tecnico: "Risponde lui per me"

Un simpatico fuoriprogramma ha interrotto la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro il Milan. Mentre il tecnico rispondeva alle domande dei giornalisti, un insistente miagolio proveniente dalla sala stampa ha catturato l'attenzione di tutti.

L'allenatore giallorosso si è interrotto, lasciandosi andare a una risata e commentando con un divertito: "Mitico". Poco dopo, sentendo un altro miagolio, ha aggiunto scherzosamente: "Risponde lui per me".

Una volta riportata la calma, la conferenza stampa è potuta proseguire regolarmente tra i sorrisi dei presenti.



