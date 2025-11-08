VIDEO - Totti tra i sorrisi: "Svegliarsi tutti i giorni con la maglia della Lazio o Roma in B? Mi fermo... nessuna delle due"

Risate tra Luca Toni e Francesco Totti sui social. L'ex capitano della Roma e l'ex attaccante si sono confrontati a 'This or Tot?" dovendo scegliere tra due opzioni tra le varie domande proposte, tra le quali alcune calcistiche. La bandiera giallorossa sceglie il padel al calcetto, preferisce il Bernabeu a San Siro e la Roma che vince la Champions League all'Italia che vince il Mondiale. Le risate si scatenano al seguente quesito: "Svegliarsi tutti i giorni con la maglia della Lazio o la Roma in Serie B?", qui Totti sorride e dice "mi fermo, nessuna delle due... impossibile. Anche lui ormai è della Roma".