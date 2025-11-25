Vardy: ladri in casa durante Cremonese-Roma. Colpo da 100mila euro

Spariti gioielli e orologi per un valore attorno ai 100mila euro. E' il bottino del furto avvenuto nell'abitazione dell'attaccante della Cremonese, Jamie Vardy, che dal suo arrivo in Italia ha scelto di stabilirsi a Salò, sul lago di Garda. I ladri sono entrati in azione quando il calciatore e la sua famiglia erano fuori: risalirebbe infatti al pomeriggio di domenica quando Vardy era impegnato in campo nella partita contro la Roma e la sua famiglia era seduta sugli spalti dello stadio Zini. L'allarme è stato lanciato dalla persona incaricata della cura della casa, insospettita dal disordine notato in alcune stanze dell'abitazione e dalla mancanza di diversi oggetti di valore. Stando alle prime ricostruzioni, una finestra lasciata socchiusa avrebbe offerto ai ladri la possibilità di introdursi nell'abitazione, dettaglio su cui gli inquirenti stanno ancora lavorando, visto che non risultano evidenti segni di effrazione.

(ItalPress)