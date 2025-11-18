Uefa, Michele Uva: "I nuovi stadi devono essere agili, tutto cambia"

“Questo stadio è nato quasi 15 anni fa però hai la percezione di uno stadio bello, moderno e funzionale. Quando si progetta un nuovo stadio la sostenibilità va bene però deve anche essere flessibile, perché comunque tutto cambia, anche l'aspettativa del tifoso, della società, degli sponsor cambia ed evolve. La cosa fondamentale su cui noi stiamo puntando con tutte le società che stanno aprendo i nuovi stadi è di essere agili, non fare strutture chiuse ma strutture dove è possibile aumentare la capienza ma anche flessibilità in termini degli spazi". Lo ha detto Michele Uva, Director of Football & Social Responsibility dell'Uefa, durante il Social Football Summit in corso all'Allianz Stadium di Torino, spiegando che "una volta c'erano gli sky box, adesso l'evoluzione è quello di avere grandi aree, perche gli eventi sportivi diventano anche un B2B. Uno stadio deve essere fatto assolutamente agile".