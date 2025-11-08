Udinese, Zaniolo: "Non avrei mai preso la 10 di Totti. Con Mourinho siamo rimasti in contatto" (VIDEO)

DAZN - Nicolò Zaniolo, alla vigilia della sfida contro la Roma, si è raccontato nel nuovo episodio di "Rivincita", il format di Lega Serie A e Dazn. Questo uno stralcio delle sue parole:

Sulla Conference vinta...

"Mi fa un effetto particolare pensarci, quell'anno abbiamo lavorato tantissimo per vincerla. Quel mio gol in finale ce l'ho nel gol, è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Poi festeggiare con tutta Roma sul pullman scoperto, è stato tutto emozionante"

Sulla 10 di Totti...

"Non me l'hanno mai proposto e non l'avrei mai preso, Totti è intoccabile. Mai pensato minimamente di prendere quel numero, avrei detto di no se me l'avessero proposto"

Sul rapporto con Mourinho...

"Ci sentiamo ogni tanto, siamo rimasti in contatto. Lui ha conosciuto la mia famiglia, chiede come sta mio papà e mio figlio, lui è una persona e un allenatore fantastico. Ho imparato tanto da quello che lui dà. Il giorno della finale penso sia rimasto nel cuore anche a lui, è stata una giornata di pura felicità, ne parlo con gli occhi lucidi".