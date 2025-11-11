Totti: "Mourinho numero uno, ha riportato un trofeo a Roma dopo tantissimi anni. Il prossimo scudetto? Nell'anno del centenario..." (VIDEO)

BETSSON.SPORT - Francesco Totti e Marco Materazzi sono i protagonisti del nuovo format "AperiTotti" condotto da Pierluigi Pardo e tra i vari temi trattati il Capitano si è soffermato anche su Carlo Mazzone e José Mourinho. Ecco le sue parole: “Maradona è il calcio. Poi c’è Ronni (Ronaldo ‘Il Fenomeno’, ndr), che per me è il primo di tutti. È poesia, l’unico dispiacere è non averci giocato insieme. Solo dopo vengono Messi e Cristiano Ronaldo”.

Avresti potuto vincere di più...

"Ci chiamavano eterni secondi. Una volta c'era la Juve, una volta l'Inter, una volta il Milan...".

Il cucchiaio a Inter-Roma?

"Ho fatto 5/6 carini nella mia carriera. Lo scavino a Julio Cesar è stata una cosa istintiva. Dopo un contrasto a metà campo ho iniziato a puntare Materazzi, il quale continuava a indietreggiare. Poi è stato bravo Mancini a fare il taglio e a farsi seguire, io ho fatto finta di calciare forte e ho fatto il cucchiaio. Se avessi calciato forte Materazzi l'avrebbe intercettata in scivolata".

Quanto ha inciso l'istinto nella tua carriera?

"Tanto. Giocando in quel ruolo l'istintività è tutto per un giocatore, quando sei libero e incosciente fai qualcosa di diverso. Alcuni mister volevano che facessi determinate cose, Zeman era il più preparato e chiedeva tagli e palla dentro. Zeman è stato l'artefice di tutto, ha contribuito tanto alla mia crescita. Sotto il punto di vista fisico mi ha cambiato tantissimo".

Mazzone?

“Mi ha dato l'impronta giusta. Sono stato fortunato a trovarlo al momento giusto, avevo 17 anni. Mi ha gestito a 360 gradi e per me è stato perfetto”.

Il percorso di Mourinho alla Roma?

“Top, numero uno. Numero uno perché due anni che è stato qua ha fatto due finali: una l'ha vinta e una l'ha persa. La seconda l'ha persa male... Però ha portato un trofeo europeo a Roma dopo 30 anni”.

Il tuo legame con Cassano?

“L’ho cresciuto appena arrivato, per me era un fratello minore. È buono come il pane, anche se a volte un po’ troppo diretto”.

La vicinanza di Lippi dopo l'infortunio nel 2006?

“Mi ha aspettato dal giorno stesso dell’infortunio”.

Gasperini?

"Gasperini è un buon allenatore, speriamo che possa continuare su questa strada. Il prossimo scudetto della Roma? Nell'anno del centenario...".





