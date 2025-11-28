Totti e la fascia da capitano: "Ce l'ho sulla pelle, è come se ce l'avessi ancora" (VIDEO)

Francesco Totti torna a parlare e, come sempre, tocca le corde del cuore dei tifosi giallorossi. Protagonista del format "Legends Road" di DAZN, il Capitano si è raccontato in una chiacchierata con Pierluigi Pardo, di cui è stata pubblicata un'anticipazione in un reel sui social.

Di fronte alla fascia da capitano della sua ultima stagione, Totti non ha nascosto l'emozione: "'Una squadra per la vita', bella", ha commentato, prima di soffermarsi sul peso specifico della fascia da capitano nella Capitale. "Ti porta ad avere una responsabilità diversa, sia in campo che fuori", ha spiegato il numero 10. "Fortunatamente io avevo la possibilità di conoscere un po' Roma, i dintorni, Trigoria... era un po' diverso da tutti gli altri". Totti ha poi parlato dell'effetto che fa l'ingresso all'Olimpico: "In campo ero quello più facilitato a portarla (la fascia, ndr), per altri era più difficile. Come ho sempre detto, quando sali le scalette dell'Olimpico c'è chi sale tranquillamente e chi sale...", lasciando intendere il tremore e la tensione che quello stadio può incutere.

Il finale è una dichiarazione d'amore, in risposta alla provocazione di Pardo sulla voglia di indossare nuovamente quella fascia: "Questa ce l'ho sulla pelle. È come se ce l'avessi ancora".



