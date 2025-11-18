Totti: "Ancora non si vede il lavoro di Gasperini. Dybala e Soulé? Bella coppia, possono giocare insieme" (VIDEO)

DAZN - Torna a parlare Francesco Totti e lo fa in occasione del Grand Slam Padel Show. Tra i vari temi trattati il Capitano si è soffermato sulla corsa scudetto, sul lavoro di Gian Piero Gasperini alla Roma e sulla coppia formata da Matias Soulé e Paulo Dybala. Ecco le sue dichiarazioni.

Nico Paz, Yildiz e Soulé: chi preferisci?

"Sono tre giocatori totalmente diversi, anche se secondo me i numeri 10 sono altri. In questo contesto quello che mi intriga più di tutti è Nico Paz. L'ho visto contro la Juventus e ha fatto delle giocate mostruose, è maturo e responsabile. Devo dimostrare tanto, ma quando c'è fa la differenza".

Chi è favorita per lo scudetto?

"Quest'anno ci sono soprattutto tre squadre: Napoli, Inter e Milan, che lotteranno fino alla fine per vincere il titolo. Ho rivalutato il Milan perché, giocando una volta a settimana, ha più tempo per recuperare e organizzare. In più i rossoneri hanno un grande allenatore come Allegri, il quale riesce a gestire tutto quanto".

Come hai visto Gattuso in Nazionale?

"E' partito con il piede giusto, ma finora non ha fatto nulla. L'obiettivo primario è partecipare al Mondiale".

Abbiamo chance?

"Speriamo che l'Italia possa fare grandi partite ai playoff. Tutti gli italiani sperano di vedere l'Italia al Mondiale".

Tu ci hai regalato qualche gioia al Mondiale...

"Non solo io. Bisognerebbe ricreare quel contesto, ma è difficile. Con la tranquillità e la dedizione si può fare bene".

Ti sta convincendo il lavoro di Gasperini? Soulé e Dybala possono giocare insieme?

"Il lavoro di Gasperini ancora non si è visto. Non parlo da tifoso ma da addetto ai lavori. Non sto vedendo quello che ho visto all'Atalanta, ora ha giocatori diversi. Ma se questo è l'effetto Gasperini ben venga, dato che siamo primi senza vedere il vero Gasperini. Quando arriverà vuol dire che partiremo alla grande. Dybala-Soulé? Bella coppia, possono giocare insieme".





