Terapie per Ferguson, Angeliño in palestra: Gasperini pensa a Cristante sulla trequarti

[...] Terapie per Ferguson che ieri ha iniziato il suo percorso riabilitativo che dovrebbe restituirlo al tecnico giallorosso subito dopo la sosta, tra la trasferta di Cremona e la sfida interna con l’Europa League contro il Midtjylland: il trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso solitamente impiega 3-4 settimane a rientrare, da Trigoria c’è fiducia che il tempo di recupero possa essere anche dimezzato. Per quanto riguarda Angeliño, lo spagnolo continua a lavorare a parte in palestra in attesa di ristabilirsi e tornare ad essere protagonista in campo con la sua Roma. [...] Si va verso un undici iniziale senza grossi stravolgimenti: dopo la rete contro il Parma, Hermoso si candida a gran forza per una maglia da titolare anche a San Siro, completando il reparto insieme a Mancini e Ndicka. Questo porterebbe nuovamente Celik ad agire più avanzato sulla destra, con Wesley dirottato sulla sinistra. In mediana nessun dubbio sulla coppia formata da Cristante e Koné, i dubbi sono soprattutto nel versante offensivo. Non è da escludere la presenza di uno tra Pellegrini e El Aynaoui in mediana con l’avanzamento sulla trequarti di Cristante stesso, opzione che non dispiace affatto a Gasperini. Dybala è certo di una maglia mentre Dovbyk sta provando in queste ore a convincere il tecnico ad affidargli una maglia da titolare nella grande notte di San Siro. [...]

(Il Romanista)