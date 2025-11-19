Tel in cima alla lista: la Roma tratta l'ala con gli Spurs

Di lui qualche anno fa si parlava come del nuovo crack del calcio francese. A soli 20 anni Mathys Tel ha ancora le speranze intatte ed ha già 83 partite con il Bayern Monaco e un'esperienza in Premier League. È lui l'uomo in cima alla lista di Gian Piero Gasperini. L'ala del Tottenham a Londra è scontenta complice anche l'esclusione dalla lista Champions. In questa stagione ha giocato poco, appena 8 presenze. Ma, anche due gol come quello pesantissimo rifilato al Manchester United. Gli Spurs lo hanno riscattato in estate per 35 milioni di euro e non intendono cederlo a titolo definitivo. Alla Roma piace molto per le sue caratteristiche tecniche e Gasp saprebbe come sfruttarlo. Dopo l'estate del tormentone Jadon Sancho, il club giallorosso ha individuato l'uomo giusto per sprintare sulla fascia sinistra.

(gasport)